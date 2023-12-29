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29.12.2023  13:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік завдав ножових поранень брату

Між рідними братами сталася сварка, під час якої один наніс іншому кілька ударів ножем.

Фото ілюстративне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Родичі жили в одній квартирі. 27 грудня 64-річний чоловік посварився зі своїм рідним 55-річним братом. В результаті старший брат схопив ніж та вдарив молодшого. Потерпілого доставили до медичного закладу. Лікарі оцінюють його стан, як стабільно важкий.
 
Оперативники Харківського РУП № 2 вилучили речові докази та направили їх  на експертні дослідження.
 
За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.
 
Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у поліції показали наслідки ракетних ударів по Харкову (фото).
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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