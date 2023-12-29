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29.12.2023  12:30   Віталій Хінєвіч

Евакуювали 30 людей, серед яких двоє дітей: як рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів (відео)

29 грудня протягом 3-х годин, починаючи з 5-ї ранку, російські загарбники випустили по Харкову понад 20 ракет.


Евакуювали 30 людей, серед яких двоє дітей: як рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів (відео)
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Вибухи зафіксовані у різних частинах міста. Вони спричинили 2 пожежі  і чисельні руйнації на об’єктах цивільної інфраструктури. 
 
На місці «прильотів» працювали рятувальники ДСНС . Вони ліквідували пожежі, проводили розбирання завалів та пошук людей. 
 
Відомо про трьох загиблих та 11-х постраждалих. З-під уламків бетонних конструкцій однієї з будівель надзвичайники врятували чоловіка, а під час гасіння однієї з пожеж евакуювали 30 осіб, у тому числі 2-х дітей.
 
 
 
Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється.
 

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у поліції показали наслідки ракетних ударів по Харкову (фото).

Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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