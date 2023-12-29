Евакуювали 30 людей, серед яких двоє дітей: як рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів (відео)

29 грудня протягом 3-х годин, починаючи з 5-ї ранку, російські загарбники випустили по Харкову понад 20 ракет.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у поліції показали наслідки ракетних ударів по Харкову (фото).
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Хороший день для активних, енергійних вчинків! В особистих стосунках не робіть поспішних висновків та відкладіть розгляд на інший день.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Щороку 29 грудня в Україні відзначають ень інформаційно-медійних структур Міноборони України та ЗСУ.
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