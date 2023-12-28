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28.12.2023  17:20   Віталій Хінєвіч

Троє жінок зазнали поранень через ворожий обстріл Куп'янського району

Окупанти здійснили обстріл села Глушківка Купʼянського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 28 грудня близько 11:00 російські військовослужбовці здійснили обстріл с. Глушківка Купʼянського району. Отримали поранення троє жінок віком 72, 61 та 58 років. 
 
У селі зруйновано та пошкоджено  житлові будинки, господарчі споруди. За попередніми даними, ворог вдарив по селу КАБ-500.
 
 
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині вранці 28 грудня армія рф вкотре обстріляла місто Вовчанськ.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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