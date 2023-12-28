28.12.2023 17:43 Дмитро Колонєй

На Харківщині данці допомогли відновили сотні квартир та будинків

Харківщину підтримало Представництво Датської ради у справах біженців (DRC).

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ХОВА, представництва Датської ради у справах біженців в Україні Анна Хандрос розповіла про хід відновлювальних робіт житлових будинків, які за сприяння DRC тривають у Харкові, Дергачах та Шевченковому. Наразі підрядники вже завершують ремонт 500 приватних квартир та будинків.

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«У 11 місцях компактного проживання ВПО у Харкові – це гуртожитки, проходять відновлювальні роботи. Там замінюють вікна, двері, проводять внутрішнє оздоблення приміщень. Також ці приміщення буде забезпечено меблями, сантехнікою, тощо», – зауважила Анна Хандрос.

За її словами, у наступному році програму щодо відновлення постраждалого житла буде продовжено. Тож сторони обговорили деталі, зокрема в яких населених пунктах ця діяльність буде найбільш актуальною.