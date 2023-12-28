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28.12.2023  17:43   Дмитро Колонєй

На Харківщині данці допомогли відновили сотні квартир та будинків

Харківщину підтримало Представництво Датської ради у справах біженців (DRC).

Допомогли відновити сотні квартир та будинків данці: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, представництва Датської ради у справах біженців в Україні Анна Хандрос розповіла про хід відновлювальних робіт житлових будинків, які за сприяння DRC тривають у Харкові, Дергачах та Шевченковому. Наразі підрядники вже завершують ремонт 500 приватних квартир та будинків. 
 
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«У 11 місцях компактного проживання ВПО у Харкові  – це гуртожитки, проходять відновлювальні роботи. Там замінюють вікна, двері, проводять внутрішнє оздоблення приміщень. Також ці приміщення буде забезпечено меблями, сантехнікою, тощо», – зауважила Анна Хандрос.
 
За її словами, у наступному році програму щодо відновлення постраждалого житла буде продовжено. Тож сторони обговорили деталі, зокрема в яких населених пунктах ця діяльність буде найбільш актуальною.
 
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, відновлення, харків
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