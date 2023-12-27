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27.12.2023  15:20   Віталій Хінєвіч

На Харківщині газовики усунули аварії після ворожих обстрілів

«Газмережі» ліквідували шість аварійних ситуацій через обстріли рф, передає РЕДПОСТ .

 
Протягом минулого тижня газовики Харківської філії «Газмережі» ліквідували шість аварійних ситуацій у житлових будинках, що стались через обстріли населених пунктів Харківської області армією рф.
 
Локалізація аварій на будинкових газових комунікаціях проведена у трьох населених пунктах Куп’янського та Харківського районів.
 
У двох житлових будинках усунути наслідки обстрілів житлових кварталів окупантом вдалось без припинення газопостачання споживачам.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у харківській багатоповерхівці стався вибух газу.
 
Источник:   Харківська філія «Газмережі»
 Тэги:  жкг, харків
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