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27.12.2023  15:19   Дмитро Колонєй

На Харківщині розшукується чоловік, який став правоохоронцем при окупантах

Слідчі заочно повідомили про підозру мешканцю Харківщини у колабораціонізмі

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, під час окупації Вовчанська 28-річний чоловік перейов на бік ворога:
  • працевлаштувався в новостворений правоохоронний орган;
  • публічно заперечував здійснення збройної агресії проти України;
  • підтримував самопроголошену окупаційну владу;
  • добровільно зайняв посаду «дільничного уповноваженого поліції» у незаконному; правоохоронному органі управління внутрішніх справ військової цивільної адміністрації Харківськой області. 
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26 грудня 2023 року зловмиснику заочно повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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