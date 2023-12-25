25.12.2023 19:37 Рита Парфенова

Ворог шість разів намагався прорвати оборону ЗСУ на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 25 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них:

Дворічна,

Синьківка,

Петропавлівка,

Іванівка,

Берестове,

Івашки,

Уди,

Вовчанськ,

Бударки,

Амбарне.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 6 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 25 грудня 2023 року.