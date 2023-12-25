25.12.2023 19:10 Рита Парфенова

Ігор Терехов: Харків святкує Різдво разом з Європою

Місто Харків сьогодні, 25 грудня, вперше святкує Різдво Христове за новоюліанським календарем.



Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ, в інтерв’ю журналістам міський голова Ігор Терехов зазначив, що для харків’ян цей крок є дуже важливим.



«Сьогодні ми вперше святкуємо Різдво разом з Європою. Це є свідченням того, що ми є частиною європейської спільноти», - підкреслив Ігор Терехов.



За його словами, на богослужіння у храми та церкви сьогодні прийшло доволі багато харків’ян.



«Це і молодь, і люди як середнього, так і похилого віку. Тож поступово переходимо на новий календар. Маю надію, що наступного року кількість харків’ян, які святкують Різдво 25 грудня, стане ще більшою», - зазначив мер.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов взяв участь у різдвяному богослужінні в Соборі Успіння Пресвятої Діви Марії.