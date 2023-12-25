Ігор Терехов: Харків святкує Різдво разом з Європою

Місто Харків сьогодні, 25 грудня, вперше святкує Різдво Христове за новоюліанським календарем.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в інтерв’ю журналістам міський голова Ігор Терехов зазначив, що для харків’ян цей крок є дуже важливим.
«Сьогодні ми вперше святкуємо Різдво разом з Європою. Це є свідченням того, що ми є частиною європейської спільноти», - підкреслив Ігор Терехов.
За його словами, на богослужіння у храми та церкви сьогодні прийшло доволі багато харків’ян.
«Це і молодь, і люди як середнього, так і похилого віку. Тож поступово переходимо на новий календар. Маю надію, що наступного року кількість харків’ян, які святкують Різдво 25 грудня, стане ще більшою», - зазначив мер.
Комментариев: 0
Відома приказка «своя сорочка ближче до тіла» сьогодні буде особливо актуальною. Отже, якщо хочете когось поексплуатувати, чітко сформулюйте, навіщо йому це потрібно і що він із цього отримає.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою.
З 2023 року, після переходу на новоюліанський календар, українці святкують Різдво 25 грудня.
влажность:
давление:
ветер: