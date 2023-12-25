На Харківщині почалася кампанія за виховання дітей у сім'ях

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, ця ініціатива реалізується за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Координаційного центру розвитку сімейного виховання та догляду за дітьми.

За даними ХОВА, на Харківщині на сьогоднішній день вже 97% дітей-сиріт та тих, хто позбавлений батьківського піклування, отримують виховання в сімейному оточенні. Головна мета кампанії - підняти цей показник до 100%.

Місто Харків та область наразі прикрашають білборди, сітілайти та постери, щоб підкреслити різні форми сімейного виховання, такі як прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, опіка/піклування та усиновлення. Окрема увага приділяється патронату над дитиною.

Гаряча лінія для отримання консультацій щодо сімейного влаштування дітей була створена спільно з ЮНІСЕФ за номером 0 800 300 823, і працює від 9:00 до 17:00.

У Харківській області налічується 4300 дітей-сиріт та тих, хто позбавлений батьківського піклування, з яких 134 дитини поки не влаштовані в сімейні умови.

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