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23.12.2023  12:05   Віталій Хінєвіч

У Харківській області підлітка підозрюють у вимаганні грошей

Слідчі повідомили про підозру неповнолітньому мешканцю міста Ізюм.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Через різні месенджери підліток залякував жінку й чоловіка, погрожував вбити їх та родини. Постраждалі звернулись до правоохоронців. 
 
Оперативники Ізюмського районного управління поліції провели ряд слідчо-оперативних заходів та встановили причетність до злочину 15-річного мешканця міста Ізюм.
 
У липні підліток вимагав у місцевої мешканки 300 тисяч доларів США. Він погрожував жінці, обіцяв підірвати будинок, у разі невиконання його умов, вбити її та сім'ю. Коли зловмисник зрозумів, що в нього нічого не виходить, почав погрожувати місцевому підприємцю та його родині. Він вимагав від чоловіка 150 тисяч доларів США. 
 
Підліток систематично надсилав потерпілим повідомлення з вимогою перевести йому гроші. Потерпілі звернулися до правоохоронних органів. 
 
21 грудня слідчий Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацію майна. Слідчі дії тривають.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області чоловік побив матір своєї співмешканки.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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