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23.12.2023  11:15   Віталій Хінєвіч

У Красноградському районі протягом грудня виявили два випадки сказу

Ветеринарні фахівці щеплюють проти сказу всіх сприятливих тварин у неблагополучних пунктах та загрозливих зонах, здійснюють огляд тварин для виявлення хворих чи підозрілих на зараження сказом.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
 
Від початку року зареєстровано 9 випадків цього захворювання, 2 з них – протягом грудня:
 
  • у селі Мар’ївка Сахновщинської громади – сказ корови;
  • у селі Травневе  Зачепилівської громади – сказ домашнього кота.
Люди не постраждали.
 
Таким чином оголошено неблагополучні на сказ території та визначено загрозливі зони:
 
  • у Сахновщинській територіальній громаді: неблагополучною на сказ територією вважається село Мар’ївка, загрозливою зоною – село Миколаївка, село Красноярка, село Олійники; 
  • у Зачепилівській територіальній громаді: неблагополучною на сказ територією вважається село Травневе, загрозливою зоною – село Олександрівка, село Забарине, село Бердянка.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області з початку року сказ у тварин було діагностовано 107 разів.
 
Источник:   Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області
 Тэги:  харків, сказ
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