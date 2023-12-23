У Красноградському районі протягом грудня виявили два випадки сказу

Ветеринарні фахівці щеплюють проти сказу всіх сприятливих тварин у неблагополучних пунктах та загрозливих зонах, здійснюють огляд тварин для виявлення хворих чи підозрілих на зараження сказом.
Комментариев: 0
Діяльність у «авральному» режимі сьогодні здатна дати чудові результати! А ось африканським пристрастям краще віддати перевагу спокійному і сімейному.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Уночі, можливо, пройде дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.
Всесвітній день сноуборду проводиться щорічно 23 грудня. Вперше цей день відзначався у Європі 2006 року.
влажность:
давление:
ветер: