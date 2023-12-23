23.12.2023 11:15 Віталій Хінєвіч

У Красноградському районі протягом грудня виявили два випадки сказу

Ветеринарні фахівці щеплюють проти сказу всіх сприятливих тварин у неблагополучних пунктах та загрозливих зонах, здійснюють огляд тварин для виявлення хворих чи підозрілих на зараження сказом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Від початку року зареєстровано 9 випадків цього захворювання, 2 з них – протягом грудня:

у селі Мар’ївка Сахновщинської громади – сказ корови;

у селі Травневе Зачепилівської громади – сказ домашнього кота.

Люди не постраждали.

Таким чином оголошено неблагополучні на сказ території та визначено загрозливі зони:

у Сахновщинській територіальній громаді: неблагополучною на сказ територією вважається село Мар’ївка, загрозливою зоною – село Миколаївка, село Красноярка, село Олійники;

у Зачепилівській територіальній громаді: неблагополучною на сказ територією вважається село Травневе, загрозливою зоною – село Олександрівка, село Забарине, село Бердянка.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області з початку року сказ у тварин було діагностовано 107 разів.