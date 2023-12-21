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21.12.2023  21:19   Дмитро Колонєй

Командування окупаційної армії замовчує реальні втрати росіян (відео)

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії розповідає дружині про замовчування командуванням  реальних втрат і «правильну» картинку на телебаченні:
 
  • «они даже 200-х не вытаскивают, чтобы не платить. без вести пропавшимы»;
  • окупант розповідає про взяття позицій, які на паперах окуповані, проте насправді знаходяться під контролем українських зс;
  • «36-й полк стоял. они заехали без техники, без минометов, без всего - просто людей закинули»;
  • «наша дурость российская, она как была, так и есть. никуда от нее не деться! зато вон по телевизору как гладко все».

 

 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  перехоплення, агрессия россии
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