21.12.2023 21:19 Дмитро Колонєй
Командування окупаційної армії замовчує реальні втрати росіян (відео)
Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії розповідає дружині про замовчування командуванням реальних втрат і «правильну» картинку на телебаченні:
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«они даже 200-х не вытаскивают, чтобы не платить. без вести пропавшимы»;
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окупант розповідає про взяття позицій, які на паперах окуповані, проте насправді знаходяться під контролем українських зс;
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«36-й полк стоял. они заехали без техники, без минометов, без всего - просто людей закинули»;
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«наша дурость российская, она как была, так и есть. никуда от нее не деться! зато вон по телевизору как гладко все».
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