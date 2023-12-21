21.12.2023 20:57

Смачні коктейлі на основі рому Dead Man's Fingers

Dead Man's Fingers — напій, в якому поєднані класичний рецепт карибського алкоголю з новими інгредієнтами, що роблять його унікальним, додаючи нових смаків і ароматів. Притаманна рому пряність смакує як у чистому вигляді, так і в складі коктейлів, рецепти яких пропонуємо вашій увазі.

Приготувати смачні мікси можна, маючи навіть один вид «Пальців мерця». А якщо в барі присутні кілька смаків — простір для експериментів суттєво розширюється.

DMF Coconut

Варіант 1. Підготуйте високий келих і такі інгредієнти:

ром зі смаком кокоса — 50 мл;

кленовий сироп — 20 мл;

сік лайма — 20 мл;

содова — 100 мл.

Замість кленового сиропу можна ще взяти кавуновий. Тоді коктейль буде максимально освіжальним. Але в цілому варто спробувати обидва варіанти та вибрати той, що більше до вподоби. Коктейль готується дуже просто. Усі інгредієнти додаються в келих і змішуються.

Варіант 2. Для напою знадобиться по одній частині кокосового Dead Man Fingers , бананового і динного лікеру, апельсинового та ананасового соку. Налиті в келих, вони також підлягають змішуванню.

DMF Mango

Варіант 1. Візьміть у рівних частинах сік манго й Dead Man᾿s Fingers із таким самим смаком. Додайте в келих з ними содову, сік лайма або лимона. За бажанням, до готового напою можна додати лід і декорувати його скибочкою лайма.

Варіант 2. У співвідношенні один до двох змішайте «Пальці мерця» манго і лимонад. Як декор можна використати полуницю, вишеньку, скибочку лимона.

Варіант 3. Візьміть одну частину рому DMF Mango та дві частини пюре фрукта. Наповніть ними келих так, щоб його половина залишилася вільною. Порожню частину наповніть до країв просеко.

Варіант 4. Щоб приготувати наступний напій, келиха може бути недостатньо. Краще взяти більш містку ємність. Змішайте у ній по 50 мл Dead Man᾿s Fingers з двома смаками — манго й ананас. Додайте до суміші по 100 мл соку ананаса і манго, 50 мл соку лайма. Розведіть отриману суміш лимонадом. Кількість газованки — на смак. Як декор підійдуть сезонні ягоди.

Passion Fruit

Варіант 1. Цікавий коктейль можна приготувати, змішавши 75 мл журавлиного соку і 25 мл рому DMF Маракуя. Якщо отриманий напій здається надто міцним, послабити міцність можна, доливши лимонад до смаку.

Варіант 2. Змішайте в рівних пропорціях ром зі смаком маракуї та сік апельсину. Бажаної міцності напою додасть тонік. Декором може стати шматочок маракуї.

Варіант 3. Для приготування освіжального коктейлю потрібно взяти:

ром зі смаком маракуї — 50 мл;

сік манго — 20 мл;

сік апельсину — 20 мл.

Змішайте вказані інгредієнти в келиху. Додайте до них лід і краплю Гренадіну. Замовити необхідні інгредієнти з доставкою можна на сайті Маудау

Не знайшли вдома певного інгредієнта? Спробуйте його замінити іншим, близьким за смаком. Можливо таким чином ви створите новий унікальний мікс.

Надмірне вживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я!