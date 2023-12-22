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22.12.2023  06:00   Віталій Хінєвіч

Прогноз погоди у Харкові на 22 грудня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
22 грудня очікується хмарна погода, ближче до вечора дощ.
 
Вітер південний  3.3 м/с
 
Температура повітря: вночі  +1°тепла, вдень +3° тепла.
 

Народні прикмети

 
Це найкоротший день у році, коли зима встановлюється остаточно.
 
Якщо сьогодні сонячно і світло, то 31 грудня буде ясно і морозно, а якщо похмуро і на деревах іній – до похмурого і теплого новоріччя.
 
За цим днем визначали погоду на пів року вперед: сніг – на дощ, заметіль – на вітер з дощем, мороз – на ясну погоду, відлига – на теплий дощ.
 
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Тэги:  харків, погода
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