22.12.2023 06:00 Віталій Хінєвіч

Прогноз погоди у Харкові на 22 грудня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

22 грудня очікується хмарна погода, ближче до вечора дощ.

Вітер південний 3.3 м/с

Температура повітря: вночі +1°тепла, вдень +3° тепла.

Народні прикмети

Це найкоротший день у році, коли зима встановлюється остаточно.

Якщо сьогодні сонячно і світло, то 31 грудня буде ясно і морозно, а якщо похмуро і на деревах іній – до похмурого і теплого новоріччя.

За цим днем визначали погоду на пів року вперед: сніг – на дощ, заметіль – на вітер з дощем, мороз – на ясну погоду, відлига – на теплий дощ.

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