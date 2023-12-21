21.12.2023 10:40 Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Саперами виявлено та знешкоджено 38 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

У пресслужбі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 20 грудня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 4 га території, з них 2150 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, 659 м ліній електропередач, 836 м автодоріг, 7 приватних домогосподарств у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 38 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучались 22 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 115 саперів та 48 одиниць техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 4253 га території, 294 км автомобільних доріг, 2981 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій, та 221,1 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 86 тис. 445 вибухонебезпечних предметів.

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