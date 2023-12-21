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21.12.2023  10:15   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов повідомив про ситуацію з громадським транспортом в умовах війни

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону розповів про роботу громадського транспорту, передає РЕДПОСТ .


Ігор Терехов повідомив про ситуацію з громадським транспортом в умовах війни
Ігор Терехов зазначив, що незважаючи на ворожі обстріли, Харків продовжує здійснювати пасажироперевезення. Більше того, відновлює маршрути громадського транспорту, які працювали в довоєнний час. 
 
«Загалом транспортом ми забезпечені. Це завдяки своєму транспорту, який ми придбали ще до війни. Окрім цього, ми отримуємо транспорт як гуманітарну допомогу від наших міст-партнерів, таких як Нюрнберг, Прага, Варшава та від інших міст. Я їм дуже вдячний», - сказав Ігор Терехов.
 
У той же час міський голова повідомив, що в Харкові напередодні свят запускатимуть новий маршрут, який працював ще до війни. Йдеться про відновлення трамвайного маршруту №12.
 
«Ми проклали 300 метрів рейок, проклали контактну мережу і запускатимемо новий маршрут, щоб харків'янам було зручно добиратися з центральної частини міста до залізничного вокзалу», - повідомив Ігор Терехов.
 
Водночас він додав, що певний дефіцит у рухомому складі громадського транспорту є. Однак він постійно поповнюється завдяки містам-партнерам.
 
«Ми отримуватимемо транспорт наступного року від партнерів. Оскільки сьогодні дуже багато людей перебуває у Харкові, люди повертаються до міста. Приїжджають з деокупованих територій, з інших міст та областей. Тому є певний дефіцит у транспорті, але ми будемо заповнювати його для того, щоб було зручно тим людям, які живуть у нашому місті», - сказав мер.
 
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Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харків, ігор терехов, транспорт
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