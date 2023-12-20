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20.12.2023  13:30   Віталій Хінєвіч

Україні необхідно якнайшвидше вступити в ЄС і НАТО – Ігор Терехов

Членство України в Євросоюзі і НАТО є необхідним, оскільки воно стане безпековою гарантією для держави.

 
Як розповів Харківський міський голова Ігор Терехов в інтерв'ю німецькому виданню «Deutsche Welle», місцева та державна влада активно працює над питанням вступу до міжнародних об’єднань. 
 
«Потрібно докласти всіх зусиль на дипломатичному, міжнародному рівні, завести дружні муніципальні відносини. Ми використовуємо всі можливості для якнайшвидшого вступу до ЄС і НАТО», - зазначив очільник міста.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що міжнародні організації та фінансові установи готові допомагати відбудовувати Харків, а в розробці планів беруть участь не тільки закордонні фахівці, а й харківські архітектори.
 

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Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов
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