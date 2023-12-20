20.12.2023 13:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові на вулиці Богдана Хмельницького на добу заборонений рух транспорту

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням ремонту магістральних трубопроводів КП «Харківські теплові мережі», передає РЕДПОСТ .

Рух транспорту на вул. Богдана Хмельницького, біля будинку №14, заборонений з 12:00 21 грудня по 12:00 22 грудня.

Об’їхати закриту ділянку можна вул. Шота Руставелі, Молочною, пр. Героїв Харкова, майданом Захисників України та ін.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальне підприємство «Харківводоканал» відреагувало на понад 70 тисяч звернень харків'ян.

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