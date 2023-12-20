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20.12.2023  08:00   Віталій Хінєвіч

Ворог обстрілював Харківську область

Авіаційних ударів зазнала Синьківка Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень  вздовж державного кордону в бєлгородській області.
 
Авіаційних ударів зазнала Синьківка Харківської області. 
 
Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.
 
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога поблизу Синьківки Харківської області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківʼянка допомогала ворогу. Вона збирала та передавала інформацію про розташування ЗСУ та української військової техніки у Харкові.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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