«Від ворожих обстрілів живого місця немає» - Ігор Терехов повідомив про нічний обстріл Харкова

Вночі 20 грудня окупанти нанесли удар по одному з районів міста. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ .
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Сьогодні важливе вміння стояти на своєму. І у фінансах, і у коханні справедлива формула: головне – зберегти, а не примножити.
Хмари у Харкові будуть ховати небо весь час, вдень вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце. Без опадів.
Щорічно 20 грудня відзначають День солідарності людей.
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