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20.12.2023  07:40   Віталій Хінєвіч

«Від ворожих обстрілів живого місця немає» - Ігор Терехов повідомив про нічний обстріл Харкова

Вночі 20 грудня окупанти нанесли удар по одному з районів міста. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ .

 
«Попередньо щонайменше два прильоти по одному з найпостраждаліших районів Харкова, біля житлових будинків, цивільних обʼєктів. Зараз на місці працюють рятувальники ДСНС. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється», - повідомив мер міста.
 
Згодом Ігор Терехов додав, що ворожі удари були суто на цивільний об'єкт.
 
«Нічні ракетні удари прийшлися по території одного з транспортних депо, де і так від ворожих обстрілів живого місця немає. Це суто цивільний обʼєкт»,- наголосив Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що через обстріл Куп'янського району постраждала жінка.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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