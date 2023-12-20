20.12.2023 07:40 Віталій Хінєвіч

«Від ворожих обстрілів живого місця немає» - Ігор Терехов повідомив про нічний обстріл Харкова

Вночі 20 грудня окупанти нанесли удар по одному з районів міста. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ .

«Попередньо щонайменше два прильоти по одному з найпостраждаліших районів Харкова, біля житлових будинків, цивільних обʼєктів. Зараз на місці працюють рятувальники ДСНС. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється», - повідомив мер міста.

Згодом Ігор Терехов додав, що ворожі удари були суто на цивільний об'єкт.

«Нічні ракетні удари прийшлися по території одного з транспортних депо, де і так від ворожих обстрілів живого місця немає. Це суто цивільний обʼєкт»,- наголосив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що через обстріл Куп'янського району постраждала жінка.