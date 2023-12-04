Який радіаційний фон в Харкові та області на 4 грудня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 4 грудня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 3 грудня.
Комментариев: 0
Відмінний день для активного відпочинку, спорту, прогулянок, спілкування, отримання нового досвіду та нових вражень. Уникайте надмірностей і отримайте максимум позитиву.
З ранку до самого вечора небо Харкова буде вкрите хмарами. Без опадів.
У грудні 2019 року список Всесвітніх днів та пам'ятних дат ООН було поповнено новою датою – Міжнародним днем банків.
влажность:
давление:
ветер: