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04.12.2023  12:02   Дмитро Колонєй

Маленький харківський футболіст підписав контракт із легендарним португальским клубом

Харківський спортсмен Егор Захаров відправляється у Sporting.


Маленький харківський футболіст підписав контракт із легендарним португальским клубом
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Центр раннього розвитку "Футбік",  його вихованець, талановитий футболіст Егор Захаров підписав контракт із легендарним футбольним клубом Sporting у Португалії.В ньому свого часу грали Кріштіано Роналду, Жорже Кадете, Нані та інші. 
 
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"Це захоплюючий крок для молодого спортсмена та велике досягнення для нашого центру!" - керівник філіалу Футбік Холодна Гора, де тренувався хлопець, перший тренер, Андрій Шумейко
 
Майбутня зірка футболу народилася 24 квітня 2016 року в Харкові. Від перших днів відкриття клубу "Футбік" на Холодній Горі 26 жовтня 2019 року трирічний футболіст активно розвивав свої футбольні навички, навчаючись у відомих програмах, таких як "Шлях Чемпіона", "Техно футбол" та "Смарт футбол".
 
Підписав контракт із легендарним клубом Sporting маленький харківський футболіст
 
Протягом періоду з 15 травня 2021 року по 22 лютого 2022 року Єгор також взяв участь у програмі PRO IYUP, де акцент був зроблений на розвиток та вдосконалення футбольних фінтів.
 
Спортсмен підписав контракт із клубом Sporting на один рік. 
 
"Коли Єгор прийшов до нас, йому було три з половиною роки. Його записали зразу на програму "Шлях Чемпіона". Займався як і всі спочатку. Нормальна спокійна дитина. Потім Єгор пішов додатково на PRO IYUP, щоб вчитися фінтам. Уже коли було приюлизно 5 років, ми почали брати участь у місцевих турнірах між клубами, потім потроху грали проти старших дітей. Єгор здатний, уважний і наполеглевий. На тренуваннях завжди слухався, не балувався і старався. Бо йому було цікаво і подобалося на заняттях" - слова першого тренера Єгора, Андрія Шумейко.
 
 
Ми щиро вітаємо Єгора із цим великим досягненням та бажаємо йому успіху у новому етапі його кар'єри. Ми впевнені, що це лише початок великого шляху для цього талановитого гравця.
 
Источник:   Центру раннього розвитку "Футбік"
 Тэги:  спорт, футбол, харків, захаров, sporting
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