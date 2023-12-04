04.12.2023 12:02 Дмитро Колонєй

Маленький харківський футболіст підписав контракт із легендарним португальским клубом

Харківський спортсмен Егор Захаров відправляється у Sporting.



Маленький харківський футболіст підписав контракт із легендарним португальским клубом



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Центр раннього розвитку "Футбік", його вихованець, талановитий футболіст Егор Захаров підписав контракт із легендарним футбольним клубом Sporting у Португалії.В ньому свого часу грали Кріштіано Роналду, Жорже Кадете, Нані та інші.

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"Це захоплюючий крок для молодого спортсмена та велике досягнення для нашого центру!" - керівник філіалу Футбік Холодна Гора, де тренувався хлопець, перший тренер, Андрій Шумейко

Майбутня зірка футболу народилася 24 квітня 2016 року в Харкові. Від перших днів відкриття клубу "Футбік" на Холодній Горі 26 жовтня 2019 року трирічний футболіст активно розвивав свої футбольні навички, навчаючись у відомих програмах, таких як "Шлях Чемпіона", "Техно футбол" та "Смарт футбол".

Протягом періоду з 15 травня 2021 року по 22 лютого 2022 року Єгор також взяв участь у програмі PRO IYUP, де акцент був зроблений на розвиток та вдосконалення футбольних фінтів.

Спортсмен підписав контракт із клубом Sporting на один рік.

"Коли Єгор прийшов до нас, йому було три з половиною роки. Його записали зразу на програму "Шлях Чемпіона". Займався як і всі спочатку. Нормальна спокійна дитина. Потім Єгор пішов додатково на PRO IYUP, щоб вчитися фінтам. Уже коли було приюлизно 5 років, ми почали брати участь у місцевих турнірах між клубами, потім потроху грали проти старших дітей. Єгор здатний, уважний і наполеглевий. На тренуваннях завжди слухався, не балувався і старався. Бо йому було цікаво і подобалося на заняттях" - слова першого тренера Єгора, Андрія Шумейко.

Ми щиро вітаємо Єгора із цим великим досягненням та бажаємо йому успіху у новому етапі його кар'єри. Ми впевнені, що це лише початок великого шляху для цього талановитого гравця.

Источник: Центру раннього розвитку "Футбік"

футбол, харків, захаров, sporting Тэги: спорт