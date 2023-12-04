У Харкові відкриють метросадок

Відповідне рішення прийняв виконком міської ради Харкова.
Нагадаєио, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові будівництво першої підземної школи планують завершити в січні.
Комментариев: 0
Відмінний день для активного відпочинку, спорту, прогулянок, спілкування, отримання нового досвіду та нових вражень. Уникайте надмірностей і отримайте максимум позитиву.
З ранку до самого вечора небо Харкова буде вкрите хмарами. Без опадів.
У грудні 2019 року список Всесвітніх днів та пам'ятних дат ООН було поповнено новою датою – Міжнародним днем банків.
влажность:
давление:
ветер: