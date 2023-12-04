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04.12.2023  13:31   Дмитро Колонєй

У Харкові відкриють метросадок

Відповідне рішення прийняв виконком міської ради Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, Виконавчий комітет Харківської міської ради  підтримав рішення про організацію освітнього процесу в групах для дітей старшого дошкільного віку в приміщеннях КП «Харківський метрополітен».
 
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Навчання в метро у групах для дітей старшого дошкільного віку з короткотривалим перебуванням почнуть з 6 січня 2024 року.
 
Дитячий садок працюватиме на станціях метрополітену
  • «Університет»,
  • «Перемога»,
  • «Академіка Павлова»,
  • «Метробудівників» і
  • «Тракторний завод».

Нагадаєио, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові будівництво першої підземної школи планують завершити в січні.

Источник:   Міськрада
 Тэги:  метро, діти, харків, садок
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