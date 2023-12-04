04.12.2023 13:31 Дмитро Колонєй

У Харкові відкриють метросадок

Відповідне рішення прийняв виконком міської ради Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, Виконавчий комітет Харківської міської ради підтримав рішення про організацію освітнього процесу в групах для дітей старшого дошкільного віку в приміщеннях КП «Харківський метрополітен».

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Навчання в метро у групах для дітей старшого дошкільного віку з короткотривалим перебуванням почнуть з 6 січня 2024 року.

Дитячий садок працюватиме на станціях метрополітену

«Університет»,

«Перемога»,

«Академіка Павлова»,

«Метробудівників» і

«Тракторний завод».

Нагадаєио, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові будівництво першої підземної школи планують завершити в січні.