29.11.2023 18:05 Віталій Хінєвіч

На Харківщині пенсіонерку підозрюють у крадіжці грошей

Зловмисниця знайшла на вулиці жіночу сумку та викрала з гаманця понад 600 гривень.

Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

До правоохоронців звернулася 71-річна жителька села Рябоконево. Вона повідомила, що загубила сумку з особистими речами та грошима.

Дільничні офіцери поліції встановили, що 61-річна мешканка села Ковалівка на одній з вулиць в селі Рябоконево побачила на землі жіночу сумку. Поки ніхто не бачив, вона відкрила знайдену сумку, дістала гаманець та забрала понад 600 гривень. Гроші витратила на свої потреби.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram