29.11.2023 16:45 Віталій Хінєвіч

У Харкові виявили чотирьох водіїв із підробленими посвідченнями

У всіх випадках на посвідченнях водія були відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Згідно з наявними базами даних: у двох випадках посвідчення водія було зареєстровано на інших громадян, один громадянин був позбавлений права керування, а останній взагалі не отримував посвідчення водія.

Також, двоє кермувальників зізнались, що придбали підроблений документ через мережу інтернет.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Нагадуємо, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

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