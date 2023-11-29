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29.11.2023  16:45   Віталій Хінєвіч

У Харкові виявили чотирьох водіїв із підробленими посвідченнями

У всіх випадках на посвідченнях водія були відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Згідно з наявними базами даних: у двох випадках посвідчення водія було зареєстровано на інших громадян, один громадянин був позбавлений права керування, а останній взагалі не отримував посвідчення водія.
 
 
Також, двоє кермувальників зізнались, що придбали підроблений документ через мережу інтернет.
 
 
Для встановлення всіх обставин патрульні  викликали на місце слідчо-оперативну групу. Нагадуємо, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці зафіксували наслідки російських артобстрілів Вовчанська.
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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