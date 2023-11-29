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29.11.2023  16:15   Віталій Хінєвіч

Газовики локалізували аварії на Харківщині, що виникли через ворожі обстріли

Фахівці Харківської філії «Газмережі» локалізували вісім аварійних ситуацій на газорозподільних мережах низького тиску, що стались внаслідок обстрілу рф житлових будинків Харківської області, передає РЕДПОСТ .

 
Аварійні роботи проведені у Харківському та Куп’янському районах області.
 
У трьох випадках локалізувати наслідки обстрілів комунікацій вдалось без припинення газопостачання у домівки. У частини споживачів припинено розподіл газу через руйнування ворогом осель мешканців області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Індустріальному районі Харкова інтенсивно оновлюють комунікації.
 
Источник:   Харківська філія «Газмережі»
 Тэги:  жкг, харків
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