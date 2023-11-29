Газовики локалізували аварії на Харківщині, що виникли через ворожі обстріли

Фахівці Харківської філії «Газмережі» локалізували вісім аварійних ситуацій на газорозподільних мережах низького тиску, що стались внаслідок обстрілу рф житлових будинків Харківської області, передає РЕДПОСТ .
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Постарайтеся поважати інтереси та почуття оточуючих. Будь-яке необережне слово може спричинити надзвичайно гостру реакцію.
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