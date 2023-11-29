29.11.2023 17:40 Віталій Хінєвіч

Рятувальники звернулися до мешканців Харківщини через негоду

Громадян закликають залишити свої автівки вдома або почекати, поки комунальники підготують дорогу для безпечного руху.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Якщо відтермінувати поїздку неможливо, необхідно дотримуватися елементарних правил безпеки:

перед тим, як виїхати, перевірити справність гальм, освітлювальних приладів та елементів очищення машини;

під час руху дотримуватися безпечної швидкості й дистанції, уникати різкого гальмування та маневрування;

наближаючись до пішохідних переходів, сповільнитися до мінімуму.

Пішоходів також закликають бути максимально обачними й обережними:

триматися на відстані 3-5 метрів від будівель і споруд, звідки можуть впасти бурульки чи підталий сніг;

носити взуття, що не ковзає. Вдягнути льодоступи або скористатися народними методами підготовки взуття до криги;

одягти світловідбивні флікери, зупинятися перед наземними переходами, аби переконатися, що водії вас бачать і пропускають.

Водночас наголошується, що 30 листопада на Харківщині вночі без істотних опадів, вдень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця, вітер південно - західний 7 - 12 м/с. Температура повітря: вночі 0 - 5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

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