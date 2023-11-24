24.11.2023 08:58 Рита Парфенова

Сапери ДСНС проводили розмінування у п'яти районах Харківської області

За добу 23 листопала 2023 року піротехніки ДСНС обстежили більше 4,3 га території та знешкодили 61 вибухонебезпечний предмет.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 23 листопада піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 4,3 га території, з них 793 м.кв. за допомогою машин механізованого розмінування, 2 км ліній електропередач, 4 приватних домогосподарства у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.



Саперами виявлено та знешкоджено 61 одиницю ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучались 32 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 161 сапера та 69 одиниць техніки.



Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 4155 га території, 287 км автомобільних доріг, 2926 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій, та 218 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 84 тис. 559 ВНП.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 23 по 24 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд.