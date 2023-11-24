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24.11.2023  08:05   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 24 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 12 разів виїжджали на гасіння пожеж.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, минулої доби на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано, та рятувальники Куп’янського району два рази виїжджали на перевірку територій після обстрілів.

У місті Куп’янськ було пошкоджено покрівлю адміністративної будівлі та скління вікон 5-ти поверхової житлової будівлі. У селі Курилівка було пошкоджено 5 приватних  житлових будинків та 2 гаража. Травмованих та загиблих  немає. Від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

Загалом протягом доби з 23 по 24 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:

  • 12 – на ліквідацію пожеж;
  • 2 – обстеження територій після обстрілів;
  • 6 – на допомогу населенню і комунальним службам;
  • 1 – інші виїзди.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 23 листопада 2023 року.
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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