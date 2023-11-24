24.11.2023 08:05 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 24 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 12 разів виїжджали на гасіння пожеж.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, минулої доби на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано, та рятувальники Куп’янського району два рази виїжджали на перевірку територій після обстрілів.

У місті Куп’янськ було пошкоджено покрівлю адміністративної будівлі та скління вікон 5-ти поверхової житлової будівлі. У селі Курилівка було пошкоджено 5 приватних житлових будинків та 2 гаража. Травмованих та загиблих немає. Від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.



Загалом протягом доби з 23 по 24 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:

12 – на ліквідацію пожеж;

2 – обстеження територій після обстрілів;

6 – на допомогу населенню і комунальним службам;

1 – інші виїзди.

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