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23.11.2023  19:20   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку противник, за підтримки авіації, вів штурмові дії

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти: Гранів, Бочкове, Вовчанськ Харківської області.
 
На Куп’янському напрямку противник, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Синьківки Харківської області, де силами оборони відбито 2 атаки. Завдав авіаційних ударів поблизу Петропавлівки, Куп’янська, Курилівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.
 
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що слідчі Харківщини задокументували воєнні злочини росіян.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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