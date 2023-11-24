24.11.2023 07:30 Рита Парфенова

24 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

В останню п’ятницю листопада в Україні відзначають День логіста.





Дата не входить до офіційного календаря професійних свят, проте це не заважає вітати фахівців, які вміють майстерно скласти маршрути, щоб вчасно доставляти товари та інші вантажі.



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Щороку 24 листопада у багатьох країнах відзначають Міжнародний день еволюції. Дата з’явилася на честь річниці першої публікації Чарльза Дарвіна «Про походження видів». Саме 24 листопада 1859 року публікація побачила світ і викликала справжній ажіотаж.



Відповідно до теорії Дарвіна, еволюція — це зміна спадкових характеристик біологічних популяцій протягом наступних поколінь. Передбачається, що у результаті кожна жива істота може простежити своє походження від бактерії, яка жила мільярди років тому. Англійському натуралісту знадобилося 20 років, щоб пояснити процес еволюції.



Досі думки Дарвіна є лише теорією. Це не факт чи науковий закон. Еволюція ненаукова, тому що вона не піддається серйозній науковій перевірці. Вона заявляє про події, які не спостерігалися у лабораторних умовах і ніколи не можуть бути відтворені. Еволюція неспроможна пояснити виникнення життя Землі.



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У день народження Дейла Карнегі відзначається День друзів, або дослівно День завоювання друзів та впливу на людей.



Це свято відзначається переважно у США та є маркетинговим ходом для книгорозповсюджувачів. Цього дня у всіх книгарнях по всій території Америки виставляють книги Карнегі, які саме цього дня, 24 листопада, розкуповуються особливо добре.



Відомий у всьому світі американський психолог і педагог Дейл Карнегі, який стояв біля витоків створення теорії спілкування, випустив 1936 року книгу під назвою «Як завойовувати друзів і впливати на людей». Книга відразу стала бестселером, і ще за життя автора було продано понад 5 млн екземплярів.



Посібник є ефективним керівництвом до розвитку навичок ділового спілкування та впливу на оточуючих людей при прийнятті рішень. Довгий час у США ця книга була настільною допомогою та була включена в обов'язковий перелік книг у школах. Її розбирали глава за главою, тоді як її автор зумів навчити понад 15000 фахівців та бізнесменів, серед яких є й нині відомі люди.



Крім його роботи «Як завойовувати друзів і впливати на людей», Карнегі є автором таких бестселерів як: «Як перестати турбуватися і почати жити», «Як виробити впевненість у собі та впливати на людей, виступаючи публічно», а також «Ораторське мистецтво та надання впливу на ділових партнерів».



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У першу п'ятницю після американського Дня подяки у західних країнах розпочинається традиційний різдвяний сезон розпродажів.



Чорна п'ятниця – це день величезних знижок та розпродажів, головне свято для всіх шопоголіків та чудове рішення для тих, хто хоче заощадити.



Цього дня магазини отримують від 20 до 50% свого річного виторгу, а в масових тиснявах у найбільших торгових центрах щороку гинуть люди. Не без частки сарказму цієї п'ятниці листопада називають «чорною п'ятницею».



Традиція нестримного шопінгу виникла в Америці ще в 19 столітті, коли найбільші торгові мережі почали влаштовувати грандіозні передріздвяні розпродажі, стимулюючи покупців на покупки неймовірними розмірами знижок, бонусів, особливими подарунками тощо. А сам термін «Чорна п'ятниця» з'явився лише 1966 року у Філадельфії.



Існує дві загальноприйняті версії про походження назви. По одній день так називали через величезні пробки на дорогах, які утворювалися наступного дня після Дня подяки. З іншого боку, назва Чорна п'ятниця походить завдяки способу ведення бухгалтерської звітності цього дня. Збитки записували червоним чорнилом, а прибуток – чорним, а оскільки виручка у цей день була величезною, то й чорний колір у звітності переважав.



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На противагу шопоголічному божевіллям сьогодні відзначаться День відмови від покупок. Люди у багатьох країнах світу на добу відмовляються від будь-яких покупок, нагадуючи собі про те, що надмірне споживання – небезпечна тенденція.



Ідея цього свята-акції зародилася в Америці 1992 року. З ініціативою відмовитись від покупок виступив канадський журналіст естонського походження Калле Ласн. На його думку, причину фінансової кризи потрібно шукати не у ліквідності чи нерегульованих ринках, а в культурі надмірного та бездумного споживання.



Умови участі у цій акції прості – протягом 24 годин потрібно відмовитись від будь-яких придбань. Крім того, активісти проводять акції під девізом «Заради миру на землі нічого не купуй!», щоби привернути увагу громадськості. Акції являють собою мирні демонстрації в торгових центрах, а також показ «антирекламних» роликів, які повідомляють про те, що середній житель США купує в п'ять разів більше товарів, ніж мексиканець, удесятеро більше, ніж китаєць, і в тридцять разів більше, ніж громадянин Індії.

Православні (церковні) свята

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять пам’ять святої великомучениці Катерини, святого великомученика Меркурія.



За Юліанським календарем, 24 листопада православна церква вшановує пам’ять візантійського ченця Феодора Студіта, який жив у VIII-IX століттях.

Прикмети дня

24 листопада відзначається день преподобного Феодора Студіта, сповідника. У народі казали: «Федор Студит землю студит». Зазвичай з цього дня починає студити і морозити: «Зі Студита холоднеча, що ні день, то гірше».



Цей день вважався одним із визначних днів у визначенні зимової погоди – який день, така і зима буде. Якщо день Федора Студита був теплим, то зима буде теплою, якщо ж холодна, то і вся зима буде холодною.



За Федором судили і про майбутній урожай ягід та грибів. Якщо на небі було багато зірок, то до літа можна було запасати кошики. Щоб прикмета збулася, обов'язково заварювали чай із сушеними ягодами — малиною, суницею, чорницею.



Господині переглядали посуд і без жалю розлучалися з тріснутим посудом. Вважалося, що разом з нею з дому піде бідність.



Цього вечора прийнято було гадати на судженого. Незаміжні дівчата брали голівку часнику, очищали та перераховували зубчики. Якщо кількість була парною, то весілля відбудеться у найближчий рік, якщо ні — то пропозиції руки та серця чекати не варто.

Що не можна робити 24 листопада

День вважається невдалим для сватання та весілля.

Варто триматися подалі від вогню.

Не можна переїдати і влаштовувати чвари.

Також цього дня

У 1864 році народився Анрі де Тулуз-Лотрек, французький живописець, постімпресіоніст, майстер графіки та рекламного плакату.



1874 – американець Джозеф Глідден отримав патент на колючий дріт. ХХ століття викликає міцну асоціацію колючого дроту з війнами, концтаборами, зонами, а спочатку винахід носив суто мирний характер – призначався для огородження коров'ячих пасовищ.



1903 – американець Клайд Колман запатентував електричний автомобільний стартер.



1954 – народився Емір Кустуріца, сербський режисер боснійського походження («Чи пам'ятаєш Доллі Белл?», «Час циган», «Чорна кішка, білий кіт», «Життя як диво», «Заповіт»). Окрім роботи в кіно, Кустуріца відомий як учасник рок-гурту The No Smoking Orchestra.



1956 – ухвала ЦК КПРС про відновлення національних автономій калмиків, карачаївців, балкарців, чеченців та інгушів.



1972 – у Ризі у Палаці спорту «Даугава» розпочався перший відкритий чемпіонат Європи з самбо. До столиці Латвії з'їхалися борці Болгарії, Великобританії, Іспанії, СРСР, Югославії, Ірану, Монголії та Японії.



1972 – народився Юрко Юрченко (справжнє ім'я – Юрій Нечистяк), український співак, композитор, лідер гурту «Юркеш».



1978 – народилася Кетрін Хайгл, американська актриса («Гола правда», «Життя, як воно є»).



1994 – в Україні розпочала свою діяльність місія ОБСЄ.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Антон, Афанасій, Віктор, Євген, Максим, Степан, Стефанія, Теодор, Тимофій, Федір, Яків.

за Юліанським календарем: Григорій, Євген, Катерина, Іван, Марк, Михайло, Олександр, Олексій.