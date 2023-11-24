Окупанти обстрілюють населені пункти Харківської області: зведення військової адміністрації

Щонайменше 14 населених пунктів Харківщини знаходились під обстрілами військових рф протягом доби з 23 по 24 листопада.
Як це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, під ворожі удари потрапили населені пункти:
Крім того, під вогнем ворога перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна Синьківка, Гранів та інші населені пункти.
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Хороший день для нових знайомств (у тому числі романтичних), які згодом можуть перерости на щось більше.
Весь день у Харкові буде хмарним. Дощ зі снігом розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.
В останню п’ятницю листопада в Україні відзначають День логіста.
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