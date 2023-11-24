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24.11.2023  08:39   Рита Парфенова

Окупанти обстрілюють населені пункти Харківської області: зведення військової адміністрації

Щонайменше 14 населених пунктів Харківщини знаходились під обстрілами військових рф протягом доби з 23 по 24 листопада.

наслідки обстрілу

Як це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, під ворожі удари потрапили населені пункти:

  • у селі Курилівка Куп'янського району пошкоджено 4 приватні будинки, гараж та господарчі споруди.;
  • у селі Новоосинове Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння;
  • внаслідок удару БПЛА по с. Олександрівка Богодухівського району пошкоджено інфраструктурний об'єкт;
  • у селі Козача Лопань Харківського району пошкоджено 4 приватні будинки та господарчі споруди.

Крім того, під вогнем ворога перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна Синьківка, Гранів та інші населені пункти.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 24 листопада 2023 року.
Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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