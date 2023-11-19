19.11.2023 11:42 Рита Парфенова

Ворожим обстрілом зруйновано щонайменше 6 житлових будинків у селищі на Харківщині

Минулої доби окупанти обстріляли більше 10 населених пунктів Харківщини.



Фото з архіву

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, військові рф обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.



Під вогнем росіян перебували Козача Лопань Харківського району, Огірцеве, Гатище, Плетенівка Чугуївського району, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Куп'янського району та інші населені пункти.



«Лише в Козачій Лопані протягом доби знищено та пошкоджено щонайменше 6 приватних будинків, господарчі будівлі. Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура», – повідомив начальник поліції Харківської області Володимира Тимошко.



Постраждалих серед цивільного населення немає.



На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.



За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.