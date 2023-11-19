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19.11.2023  11:00   Дмитро Колонєй

У Харкові нагородили переможців наукового онлайн-квесту

У Харкові проведений інтелектуальний батл «Спортивна наука заради миру».

Нагородили переможців наукового онлайн-квесту Спортивна наука заради миру Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові відбувся студентський науковий квест «Спортивна наука заради миру», організований Харківською державною академією фізичної культури; Відділенням Національного олімпійського комітету України; Харківським обласним відділенням Олімпійської академії України та ГО «Спортивний клуб Харківської державної академії фізичної культури «СКІФ». Захід був присвячений Всесвітньому дню науки в ім’я миру та розвитку.
 
Нагородили переможців наукового онлайн-квесту Спортивна наука заради миру Харкові
 
В науковому онлайн-квесті брали участь дванадцять команд з навчальних закладів Харкова. Студенти  показали свої знання та е продемонстрували дух командної роботи. А капітани проявили ерудицію, твердість духу та відповідальність під час вирішення завдань. Учасники проявили кращі якості командних змагань і чесної конкуренції  з пятьох напрямків квесту:
  • Спортивна медицина
  • Психологія
  • Анатомія людини
  • Історія фізічної культури і спорту
  • Олімпійський спорт
Нагородили переможців наукового онлайн-квесту Спортивна наука заради миру Харкові
 
Переможцями стали 
 
  1. Перше місце завоювала команда ХДАФК "Female душніли" на чолі з капітаном Половінко Ксенією: Дмитрієнко Владислава, Швидка Валерія, Підкопай Алісія, Горлова Олександра.
  2. Друге місце - у команди ХДАФК "План"Б", під керівництвом капітана Сайченко Юлії: Абрамова Альбіна, Юдіна Лідія, Хоменко Влада, Хоменко Карина. 
  3. Третя сходинка за командою ХДАФК "Альянс справедливості": очолювана капітаном Колонєєм Олександром: Александров Іван, Глайборода Катерина, Задорожний Артур, Дейнека Софія. 
  4. Почесне 4 місце команда ліцею-інтернату "Афіни" у складі 4 дівчаток та 1 хлопчика: Бабак Анастасія, Малюк Максим - капітан, Банченко Маргарита, Маковецька Софія, Лубенська Ніколь.
Нагородили переможців наукового онлайн-квесту Спортивна наука заради миру Харкові
 
Окремо організатори відмітили доцента кафедри олімпійського та професійного спорту, кандидата наук з фізичного виховання і спорту, помічника проректора з науково-педагогічгої роботи Світлану Стадник.
 
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Нагородили переможців наукового онлайн-квесту Спортивна наука заради миру Харкові
 
Переможців нагорождали ректор ХДАФК Вячеслав Мулик та очільник харківського відділення Національного олімпійського комітету України Виктор Христоєв. Він також передав щирі вітання від президента НОК України Вадима Гутцайта. Команди та кожного гравця команд окремо  відзнаками Олімпійського комітету та  цінними  подарунки.
 
 
Источник:   Телеграм-канал Виктора Христоєва
 Тэги:  спорт, наука, харків
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