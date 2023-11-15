15.11.2023 20:29 Дмитро Колонєй
На Харківщині окупанти руйнують села та намагаються наступати
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 15 листопада 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
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На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти Харківщини: Козача Лопань, Ветеринарне, Стариця, Бударки.
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На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 7 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися селища Харківщини: Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане.
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