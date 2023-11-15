У Харкові проходить фотовиставка «ТІНЬ ВІЙНИ» (фото)

У Kharkiv Media Hub GALLERY проходить виставка харківського журналіста, поета, публіциста, фоторепортера і волонтера Леоніда Логвиненка.
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Фінанси потребують серйозного підходу. І обережніше з витратами: сьогодні похід у магазин «за хлібом» може пробити значний пролом у гаманці.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
15 листопада відзначається Всесвітній день рециклінгу (або вторинної переробки), який має на меті привернути увагу до збереження чистої атмосфери.
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