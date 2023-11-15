15.11.2023 20:04

У Харкові проходить фотовиставка «ТІНЬ ВІЙНИ» (фото)

У Kharkiv Media Hub GALLERY проходить виставка харківського журналіста, поета, публіциста, фоторепортера і волонтера Леоніда Логвиненка.





Фото відзняті під час повномасштабного вторгнення росіян в Україну, повідомляє Фото відзняті під час повномасштабного вторгнення росіян в Україну, повідомляє РЕДПОСТ

Більшість із цих фото увійшли до двох книг, які нещодавно Леонід Логвиненко презентував у Харкові - «ТІНЬ ВІЙНИ» та спеціальне видання «ТІНЬ ВІЙНИ #113», яке вийшло завдяки співпраці та дружбі Леоніда з воїнами 113 Харківської окремої бригади територіальної оборони.

Виставка працює до 11 грудня у Галереї Харківського Медіа Хабу, за адресою Майдан Свободи, 5, будівля ДЕРЖПРОМ, 5 під'їзд, з понеділка по п'ятницю. з 15 до 18 години.

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