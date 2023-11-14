Харківщина на ранок 14 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники два рази виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинили ворожі обстріли.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, пожежа, яку спричинили окупанти своїми обстрілами, сталася в в Ізюмському районі.
Загалом протягом доби з 13 по 14 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 11 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 13 листопада 2023 року.
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