14.11.2023 08:08 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 14 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники два рази виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинили ворожі обстріли.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, пожежа, яку спричинили окупанти своїми обстрілами, сталася в в Ізюмському районі.

Загалом протягом доби з 13 по 14 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 11 оперативних виїздів, з яких:

2 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом;

4 – на допомогу населенню і комунальним службам;

5 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 13 листопада 2023 року.