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14.11.2023  08:08   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 14 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники два рази виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинили ворожі обстріли.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, пожежа, яку спричинили окупанти своїми обстрілами, сталася в в Ізюмському районі.

Загалом протягом доби з 13 по 14 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 11 оперативних виїздів, з яких:

  • 2 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом;
  • 4 – на допомогу населенню і комунальним службам;
  • 5 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 13 листопада 2023 року.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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