12.11.2023 08:32 Дмитро Колонєй

Харківщина на 12 листопада: оперативна інформація від ДСНС

За добу рятувальники Харківщини ліквідували 2 пожежі, спричинені ворожим обстрілом.



ГУ ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ ДСНС, протягом доби з 11 по 12 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких була спричинена ворожим обстрілом;

4 – на допомогу населенню і комунальним службам;

3 – інші виїзди.

Ліквідовани пожежі через ворожі обстріли в м. Куп’янськ. В результаті ударів горіли недіюча будівля на площі 200 кв.м. та дах житлового будинку і другий поверх на площі 500 кв.м. Постраждалих немає. Від ДСНС було залучено 5 одиниць техніки та 21 чоловік особового складу.

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Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 54 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Біля 17:00 до рятувальників надійшла інформація про черговий підрив вибухонебезпечного предмета у Чугуївському районі. Подія сталась на дорозі між с.Гракове та с.Мосьпанове внаслідок наїзду легкового автомобіля на міну. Внаслідок вибуху 46-річний водій отримав осколкові поранення. Бригадою екстреної медичної допомоги направлений до обласної лікарні.