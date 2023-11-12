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12.11.2023  08:11   

На Харківщині сили оборони відбили сім атак окупантів

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 12 листопада 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
 
Авіаційних ударів зазнали: Кислівка, Степова Новоселівка, Копанки, Петропавлівка Харківської області.
 
Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької,  Херсонської та Миколаївської областей.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень  вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
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  • На Куп’янському напрямку в зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця”  ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки Харківської області, де наші захисники відбили 7 атак.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 11 листопада 2023 року.

 

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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