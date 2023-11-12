12.11.2023 07:30 Рита Парфенова

12 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У суботу, 12 листопада, у світі відзначають Міжнародний день ергономіки та Всесвітній день боротьби з пневмонією, а в Україні – День виноградаря та винороба.

Щороку в другу неділю листопада професійне свято в Україні відзначають виноградарі та винороби. Це молоде свято, оскільки з’явилося за указом президента Володимира Зеленського лише у 2020 році.



Цікаво, що історія розвитку виноробства в Україні бере початок ще у IV столітті до н. е., коли греки, які заснували в Криму свої колонії, завезли туди виноград і почали займатися виноробством. Звідти воно поширилося в інші райони України та сусідньої Молдови, які вирізнялися особливим кліматом та умовами, що підходять для вирощування винограду.



Основні регіони вирощування винограду в Україні – Крим (до анексії Росією у 2014 році), Одеська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька та Закарпатська області. При цьому зараз в Одеській області вирощують близько 46% всього українського винограду. Найпоширеніші в Україні сорти винограду — «ркацителі», «аліготе», «каберне-совіньйон», «сапераві», «піно-грі», «фетяска», «гевюрцтрамінер», «рислінг», «Ізабелла».

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Сьогодні Україна разом із усім світом відзначає Міжнародний день ергономіки, встановлений ООН у 2005 році.



Ергономіка — це наука, що комплексно вивчає особливості виробничої діяльності людини в системі “людина-техніка-довкілля” з метою забезпечення її ефективності, безпеки та комфорту. Сформувалася у США у 1920-х роках на межі психології, фізіології, гігієни, біомеханіки, антропології та низки технічних наук у зв’язку з ускладненням техніки, якою має керувати людина. Це наука, що вивчає людину в умовах її діяльності на сучасному виробництві, насиченому машинами.



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12 листопада у світі відзначають День боротьби з пневмонією. Його мета — підвищити обізнаність населення про небезпеку пневмонії та вплинути на реальні зміни.



Медики кажуть, що кожні 13 секунд від цієї хвороби у світі помирає одна людина. При цьому з кожним роком лікувати запалення легень стає все складніше, оскільки більшість збудників не реагують на вплив існуючих антибіотиків. Лікарі радять більше уваги приділяти профілактиці розвитку пневмоній: зміцнювати імунітет, гартуватися і робити дихальну гімнастику, виключати переохолодження та позбутися шкідливих звичок, таких як куріння.



Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) і Всесвітня організація охорони здоров’я оголосили 12 листопада 2009 днем початку масштабної кампанії по боротьбі з дитячою пневмонією. Трагічна статистика говорить про те, що кожен рік від запалення легенів помирає понад двох мільйонів людей.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять священномученика Йосафата.



За Юліанським календарем, 12 листопада православна церква вшановує пам’ять священномученика Зиновія, єпископа Егейського, та його сестри — мучениці Зиновії, які жили у III столітті в Каппадокії (нинішня Туреччина).

Сьогодні Православна Церква вшановує пам'ять ікони Пресвятої Богородиці «Озерянської» – головної святині та покровительки Харкова та всієї Слобожанщини.

Ім'я чудотворного образу дано за місцем його явища – березі річки Озерянки. В даний час це село Нижня Озеряна, розташоване за 30 кілометрів на південний захід від Харкова та за 3 кілометри від Мерефи.



З початку 18 століття ікона зберігалася в Курязькому монастирі в Озерянці (перебуває за три кілометри від Мерефи), після чого її кілька разів переносили до Харкова, зокрема, коли тут відбувалися біди. Вважається, що саме завдяки іконі у другій половині 18 століття з міста пішла холера.



Офіційно вважається, що Першотвір загублений у 30-ті роки ХХ століття. З неї залишилися численні списки, які суттєво відрізняються один від одного, хоча багато хто з них прославився своїми чудотвореннями.



В наш час з ікони залишилося два старі списки: один у Свято-Благовіщенському кафедральному соборі, інший у Свято-Озерянському парафіяльному храмі на Холодній горі.



У вересні 2010 року справжнє зображення Озерянської ікони Божої Матері було відтворено знову, 16 вересня 2010 року освячено на місці його здобуття – в Озерянах і нині знаходиться у Хрестовоздвиженському храмі Свято-Покровського чоловічого монастиря.

Прикмети дня

У народному календарі 12 листопада відзначається як день Зіновія Синичника. За народними прикметами, саме до цього часу синиці, передчуваючи швидкі холоди, перелітали з лісів ближче до людського житла і чекали на допомогу людей.



Існує прикмета, згідно з якою, щоб залучити до себе удачу, треба погодувати птахів.

У давнину в цей день влаштовували свято мисливців, які вирушали по дичину.

Наші пращури помітили: негода цього дня – до холодної осені, а мороз – до холодної зими.

Що не можна робити 12 листопада

Сьогодні заборонено лаятися та влаштовувати скандали з рідними та навіть незнайомими людьми.

Обов’язково варто стримати дані обіцянки, бо в іншому випадку вас спіткає невдача.

Не рекомендують цього дня вирушати до лісу, також не потрібно топтати траву та ламати гілки на деревах.

Також цього дня

У 930 році було засновано найстаріший у світі парламент – ісландський альтінг.



1840 – народився Огюст Роден, французький скульптор («Бронзовий вік», «Мислитель»).



1860 – Утворено Секретну службу США. Початковим завданням співробітників служби була боротьба із підробкою доларів.



1910 – був здійснений перший кінотрюк: каскадер стрибав у Гудзон з палаючої повітряної кулі.



1918 – гетьман України Павло Скоропадський узаконив автокефалію української церкви.



1929 – народилася Грейс Келлі, американська кіноактриса, принцеса Монако.



1935 – у Харкові народилася Людмила Гурченко (пом. 2011), актриса театру та кіно, естрадна співачка, кінорежисер.



1967 – у Нью-Йорку (США) відбувся Перший Світовий Конгрес вільних українців.



1982 – народилася Енн Хетеуей, американська актриса («Інтерстеллар», «Знедолені», «Один день»).



1989 – перший політ першого вертольота, побудованого з композитних матеріалів і що приводиться в дію м'язовою силою людини – «Да Вінчі III»



1992 – починаючи з 23.00 було припинено функціонування рубля у грошовому обігу на території України. Єдиним законним засобом платежу став український карбованець, якого у готівковому обігу представляв купон Національного банку України.



2009 – у Харкові у приміщенні Союзу української молоді відбулася академія, на якій було проголошено та вперше відзначено День україномовної преси.



2014 – вперше в історії на поверхню комети (Чурюмова – Герасименко) було спущено космічний апарат.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Анастасія, Артем, Віктор, Герман, Зіновій, Ілона, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Олександр, Олена, Петро, Рената, Семен, Степан, Юліан.

за Юліанським календарем: Борис, Володимир, Вольдемар, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Ніл, Олександр, Опанас, Сава, Степан, Теодор, Федір, Ян.