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12.11.2023  08:48   Дмитро Колонєй

Ворог обстріляв мирні села трьох районів Харківщини

Оперативна обстановка на Харківщині 12 листопада 2023 року від ХОВА.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посилання на очільника ХОВА Олега Синєгубова, протягом доби російські окупанти обстрілювали населені пункти
 
  • Харківського,
  • Чугуївського та
  • Куп'янського районів.
 
Під ударами окупантів перебували:
 
  • Малі Проходи Харківського району,
  • Стариця та Вовчанські Хутори Чугуївського району,
  • Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти. 
 
Постраждалих від обстрілів за добу не зафіксовано.
 
Близько 17:00 на дорозі між с. Гракове та с. Мосьпанове Чугуївського району на вибухонебезпечний предмет наїхало вантажне авто. Водій 47 років зазнав поранення та був госпіталізований в стані середньої тяжкості.
 
Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 9 га території та знешкодили 54 вибухонебезпечні предмети.
 
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На Куп'янському напрямку наші захисники за добу відбили 7 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки.
 
Станом на 11.11.2023 із небезпечних громад Куп’янського району евакуювали 249 дітей. Підлягають евакуації ще 43. Евакуація триває.
 
Источник:   Телеграм-канал/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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