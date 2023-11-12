12.11.2023 08:48 Дмитро Колонєй
Ворог обстріляв мирні села трьох районів Харківщини
Оперативна обстановка на Харківщині 12 листопада 2023 року від ХОВА.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посилання на очільника ХОВА Олега Синєгубова, протягом доби російські окупанти обстрілювали населені пункти
-
Харківського,
-
Чугуївського та
-
Куп'янського районів.
Під ударами окупантів перебували:
-
Малі Проходи Харківського району,
-
Стариця та Вовчанські Хутори Чугуївського району,
-
Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти.
Постраждалих від обстрілів за добу не зафіксовано.
Близько 17:00 на дорозі між с. Гракове та с. Мосьпанове Чугуївського району на вибухонебезпечний предмет наїхало вантажне авто. Водій 47 років зазнав поранення та був госпіталізований в стані середньої тяжкості.
Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 9 га території та знешкодили 54 вибухонебезпечні предмети.
На Куп'янському напрямку наші захисники за добу відбили 7 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки.
Станом на 11.11.2023 із небезпечних громад Куп’янського району евакуювали 249 дітей. Підлягають евакуації ще 43. Евакуація триває.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0