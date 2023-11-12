12.11.2023 08:48 Дмитро Колонєй

Ворог обстріляв мирні села трьох районів Харківщини

Оперативна обстановка на Харківщині 12 листопада 2023 року від ХОВА.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посилання на очільника ХОВА Олега Синєгубова, протягом доби російські окупанти обстрілювали населені пункти

Харківського,

Чугуївського та

Куп'янського районів.

Під ударами окупантів перебували:

Малі Проходи Харківського району,

Стариця та Вовчанські Хутори Чугуївського району,

Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти.

Постраждалих від обстрілів за добу не зафіксовано.

Близько 17:00 на дорозі між с. Гракове та с. Мосьпанове Чугуївського району на вибухонебезпечний предмет наїхало вантажне авто. Водій 47 років зазнав поранення та був госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 9 га території та знешкодили 54 вибухонебезпечні предмети.

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На Куп'янському напрямку наші захисники за добу відбили 7 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки.

Станом на 11.11.2023 із небезпечних громад Куп’янського району евакуювали 249 дітей. Підлягають евакуації ще 43. Евакуація триває.