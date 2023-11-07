07.11.2023 20:45 Євген Клочко

Квашена капуста: у чому небезпека корисного продукта

Часто вважається, що квашена капуста, як один із традиційних консервованих продуктів, має унікальні корисні властивості. Однак важливо пам'ятати, що її вживання не завжди безпечне, і існує низка станів та захворювань, при яких рекомендується обмежити або утриматися від цього кислого і смачного делікатесу.

У чому ж полягає небезпека квашеної капусти?

Процес квашення капусти, повідомляє редакція РЕДПОСТ , може призвести до змін у її хімічному складі, які можуть виявитися шкідливими для здоров'я. Лікарі-дієтологи виділяють основні стани та захворювання, при яких рекомендується обмежити або утриматися від вживання квашеної капусти.

Однією з основних турбот, пов'язаних із квашеною капустою, є високий вміст солі у цьому продукті. Надмірне споживання солі може викликати набряки та підвищення артеріального тиску, що може бути особливо ризикованим для людей, які страждають на гіпертонію.

Гастрит як поширене захворювання шлунково-кишкового тракту також може бути пов'язаний із споживанням квашеної капусти. Споживання цього кислого продукту може спричинити біль у шлунку і в деяких випадках навіть спровокувати гостру форму гастриту.

Ще одним важливим моментом є втрата йоду з організму. Йод – важливий мікроелемент, особливо необхідний для нормальної роботи щитовидної залози. Втрата йоду може негативно вплинути на функції цієї залози, особливо у людей, які вже мають порушення щитовидної залози.

Не варто також забувати про час приготування квашеної капусти. Раннє вживання, особливо другого чи третього дня приготування, коли процес бродіння ще не завершено, може створити умови для розмноження хвороботворних бактерій. Це, у свою чергу, може негативно вплинути на роботу підшлункової залози.

Винятково важливо відзначити, що вживання простроченої квашеної капусти або капусти, яка виглядає неїстівною, може бути небезпечним і навіть викликати отруєння. Навіть додавання олії, ягід чи інших інгредієнтів не усуває можливої наявності шкідливих речовин.

Необхідно бути обережним та поінформованим щодо споживання квашеної капусти, особливо за наявності певних станів та захворювань. Помірне та розумне використання цього продукту може допомогти уникнути потенційних ризиків для вашого здоров'я.

Потенційні ризики, пов'язані з вживанням квашеної капусти

Є кілька важливих моментів, які заслуговують на увагу. Лікарі-дієтологи та гастроентерологи обережно розкривають особливості цього продукту, які можуть негативно вплинути на організм. Незважаючи на вміст у квашеній капусті вітамінів та мікроелементів, після процесу бродіння можуть утворитися фактори, які можуть негативно позначитися на здоров'ї.

Основними потенційними ризиками, пов'язаними з квашеною капустою, є:

Збільшення газоутворення та здуття. У квашеній капусті містяться бактерії та клітковина, які сприяють утворенню газів у кишечнику. Це може спричинити дискомфорт та здуття, особливо у людей із чутливим травним трактом. Роздратування слизової оболонки органів травлення. Квашена капуста може викликати подразнення слизової оболонки шлунка і кишечника, що може призвести до хворобливих відчуттів, особливо у людей, які страждають на гастрит, виразки або підвищену кислотність шлункового соку. Додаткове навантаження на функцію нирок. Людям із нирковою недостатністю рекомендується обмежувати споживання квашеної капусти, оскільки вона може збільшити навантаження на нирки. Обережне вживання під час загострення захворювань травної системи. Гастрит, гастродуоденіт, синдром подразненого кишечника або виразковий коліт можуть посилитися при вживанні квашеної капусти, оскільки процес бродіння може спричинити додаткове подразнення органів травлення. Утримання від вживання квашеної капусти для матерів-годувальниць у перші місяці після народження дитини, так як це може викликати коліки і дискомфорт у немовляти.

Для зниження потенційних ризиків, пов'язаних із вживанням квашеної капусти, рекомендується дотримуватися кількох рекомендацій. Насамперед, уникайте її вживання ввечері після 17:00, особливо якщо вона містить цукор, оскільки це може викликати набряклість та бродіння. Рекомендується вживати квашену капусту вдень і дотримуватись норм у 150-200 г на добу. Така доза буде оброблена організмом до нічного відпочинку і не перевантажить роботу органів травлення.

Важливо підкреслити, що в деяких ситуаціях, коли хвороби перебувають у стійкій ремісії та людина не відчуває неприємних відчуттів, вживання квашеної капусти може бути дозволене. Завдяки процесу ферментації вона навіть вважається більш прийнятною для споживання, ніж свіжі овочі.

Квашена капуста – продукт із низьким вмістом калорій, всього 20 калорій на 100 г. Однак важливо пам'ятати, що її харчова цінність збільшується, коли вона поєднується з білковими продуктами, такими як м'ясо, качка чи кролик. Капусту можна використовувати як гарнір, щоб досягти найкращих результатів для здоров'я та фігури.