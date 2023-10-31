31.10.2023 16:20 Віталій Хінєвіч

На Харківщині завершують капремонт амбулаторії, яку пошкодили російські окупанти

У селі Малі Феськи Золочівської громади відновлюють амбулаторію за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії та місцевого бюджету.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Як розповів заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам, загальна кошторисна вартість об’єкта становить 13 мільйонів гривень. Наразі будівельники виконали вже 80% робіт.

«На сьогодні в Харківській області відновлюється 8 закладів охорони здоров’я. Один з них – амбулаторія в Малих Феськах. Попри ремонтні роботи працівники медзакладу продовжують обслуговувати населення. За дорученням начальника Харківської ОВА докладаємо максимум зусиль, щоб жителі мали доступ до якісних медичних послуг», – зазначив Михайло Харнам.

Амбулаторія обслуговує 7 населених пунктів – це приблизно 3500 людей. На постійній основі тут працюють два лікарі, три медичні сестри, а також водій. Мобільна бригада може виїздити на виклики в інші населені пункти.

Влучання біля амбулаторії були в травні минулого року, вночі, тож ані пацієнти, ані персонал не постраждали. Суттєвих пошкоджень зазнала покрівля, вікна, фасад, деяка медична апаратура.

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На об’єкті вже замінили каналізацію, вентиляцію та водопровід, вікна і двері. Фахівці зробили нову покрівлю, фасад та підлогу. Пізніше планується виконати благоустрій.

Загалом через дії агресора з 18 структурних підрозділів Центру первинної медичної допомоги Золочівської селищної ради було пошкоджено 10. Будівля, яку відновлюють у Малих Феськах, має майже столітню історію.