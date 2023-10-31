31.10.2023 16:00 Дмитро Колонєй

Обстріл Грози: ООН вважає Росію відповідальною за смерть мирних мешканців Харківшини

Управління Верховного комісара ООН підготувало звіт щодо трагедії на Харківщині.



ООН

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ООН, Управління Верховного комісара з прав людини (УВКПЛ) підготувало звіті «Напад на похоронний прийом у Грозі, 5 жовтня 2023 р.».

В ньому зазначено, що 5 жовтня 2023 року внаслідок нападу на кафе у селі Гроза у Харківській області на сході України загинуло 59 людей, які зібралися після церемонії перепоховання місцевого військовослужбовця українських збройних сил. Хоча російська влада прямо не визнала відповідальності за напад, представник російської влади заявив, що похоронні збори були законною військовою метою.

На підставі зібраної інформації та її оцінки відповідно до стандартної методології УВКПЛ має розумні підстави вважати, що на прийомі в кафе, що послідував за похороном, що відбулося на цвинтарі, або поблизу нього не було військовослужбовців або будь-якої іншої законної військової мети. за межами села.

Загиблі 59 осіб були цивільними особами, які не брали участь у бойових діях, що робить цей напад одним із найбільш смертоносних індивідуальних інцидентів для цивільного населення з 24 лютого 2022 року. УВКПЛ також має розумні підстави вважати, що прийом був запланованою метою нападу російських збройних сил. , використовуючи високоточну зброю, ймовірно, ракету "Іскандер".

Один чоловік, Володимир, сказав, що не може повірити, що його дружина, син та невістка зникли. «Я не можу спати, не можу їсти… Я ходжу навколо, сподіваючись побачити звідкись мою дружину», — сказав він. Інша мешканка розповіла, що подругу її дочки можна було впізнати лише з манікюру, коли рятувальники виявили її руку. Для багатьох інших ідентифікація ґрунтувалася на тестах останків ДНК.

Висновки звіту, засновані на розумних підставах, вказують на те, що російські збройні сили або не зробили все можливе для перевірки того, що мета, яка підлягала нападу, була військовим об'єктом, а не цивільними особами чи цивільними об'єктами, або навмисно націлені на цивільних чи цивільні об'єкти. Будь-який сценарій буде порушенням міжнародного гуманітарного права.

Російської Федерації настійно рекомендується визнати відповідальність за жертви серед цивільного населення внаслідок нападу, провести повне та прозоре розслідування нападу, щоб притягнути винних до відповідальності та запобігти повторенню подібних нападів у майбутньому, а також надати доступ до засобів правового захисту. включаючи відшкодування збитків прямим та непрямим жертвам.