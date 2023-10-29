    
Главная Новини Харкова ЖКГ Харківські комунальники продовжують усувати наслідки негоди
29.10.2023  10:35   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники продовжують усувати наслідки негоди

«Харківзеленбуд» усуває наслідки негоди, яка вирувала напередодні у місті, передає РЕДПОСТ .


Харківські комунальники продовжують усувати наслідки негоди
СКП «Харківзеленбуд» станом на 10:00 виконало 85% робіт з розпилювання та вивозу дерев та гілок, що впали через сильний вітер.
 
Як повідомили на підприємстві, за минулу добу впало 71 дерево та 45 великих гілок, які застрягли на дротах або перекрили пішоходні зони. У місті оперативно усувають наслідки негоди, роботи тривають.
 
Також через негоду сталися 101 випадок пошкодження дахів (на шести роботи вже виконали), 55 випадків обриву дротів АТ «Харківобленерго» та 86 - КП «Міськсвітло» (28 пошкоджень усунені).
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Бригади СКП «Харківзеленбуд», КП «Харківблагоустрій», КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» та інші служби продовжують оперативно усувати наслідки негоди. Комунальники розпилюють та вивозять повалені дерева, зламані гілки, ремонтують покрівлі та мережі. Роботи тривають.
 
 
Загалом у Харкові через сильні пориви вітру станом на 10:00 впало 198 дерев і 187 великі гілки.
 

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові внаслідок негоди двоє осіб отримали травми.

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.10 ЖКГ В Індустріальному районі Харкова змінюють внутрішньобудинкові системи 26.10 ЖКГ Ми працюємо над тим, щоб забезпечити теплом харків'ян – Ігор Терехов 25.10 ЖКГ Водопостачання харків'ян здійснюється безперебійно - КП «Харківводоканал»
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 