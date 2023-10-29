29.10.2023 10:35 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники продовжують усувати наслідки негоди

«Харківзеленбуд» усуває наслідки негоди, яка вирувала напередодні у місті, передає РЕДПОСТ .



Харківські комунальники продовжують усувати наслідки негоди



СКП «Харківзеленбуд» станом на 10:00 виконало 85% робіт з розпилювання та вивозу дерев та гілок, що впали через сильний вітер.

Як повідомили на підприємстві, за минулу добу впало 71 дерево та 45 великих гілок, які застрягли на дротах або перекрили пішоходні зони. У місті оперативно усувають наслідки негоди, роботи тривають.

Також через негоду сталися 101 випадок пошкодження дахів (на шести роботи вже виконали), 55 випадків обриву дротів АТ «Харківобленерго» та 86 - КП «Міськсвітло» (28 пошкоджень усунені). Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Бригади СКП «Харківзеленбуд», КП «Харківблагоустрій», КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» та інші служби продовжують оперативно усувати наслідки негоди. Комунальники розпилюють та вивозять повалені дерева, зламані гілки, ремонтують покрівлі та мережі. Роботи тривають. Загалом у Харкові через сильні пориви вітру станом на 10:00 впало 198 дерев і 187 великі гілки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові внаслідок негоди двоє осіб отримали травми.