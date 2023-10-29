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29.10.2023  09:50   Віталій Хінєвіч

Ворожі обстріли та негода: як минула доба у Харківській області

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Зокрема, під вогнем окупантів перебували м. Вовчанськ та с. Стариця Чугуївського району, смт Козача Лопань Харківського району, Кам’янка, Красне Перше, Синьківка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти.
 
За добу постраждалих від обстрілів серед цивільного населення не зафіксовано.
 
Через негоду минулої доби в Харківській області в межах населених пунктів сильним вітром повалено щонайменше 17 дерев, пошкоджено автомобілі. Вітром пошкоджено дахи 3-х багатоповерхових будинків. Також постраждала будівля поліклініки у Харкові. 
 
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Через падіння дерев отримали травми та були госпіталізовані 2 людей.
 
Внаслідок негоди повністю або частково знеструмлені 21 населений пункт області. Без світла 6 500 споживачів. Фахівці Харківобленерго роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що медики надали допомогу постраждалому у ДТП.
 
Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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