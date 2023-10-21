Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 12 га території та знешкодили 90 вибухонебезпечних предметів.
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Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3844 га території 278 км автомобільних доріг, 2742 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій та 217,7 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 80 тис. 755 ВНП.
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 10 разів виїжджали на гасіння пожеж.
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