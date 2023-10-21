Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

21.10.2023 11:54 Рита Парфенова

За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 12 га території та знешкодили 90 вибухонебезпечних предметів.

За минулу добу 20 жовтня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 12 га території, з них 1,17 га за допомогою машин механізованого розмінування, 4,8 км ліній електропередач, 12 приватних домогосподарств у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 90 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 35 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 175 саперів та 76 одиниці техніки.