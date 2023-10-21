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21.10.2023  11:54   Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 12 га території та знешкодили 90 вибухонебезпечних предметів.

сапери ДСНС у Харківській області
 
У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
 
За минулу добу 20 жовтня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 12 га території, з них 1,17 га за допомогою машин механізованого розмінування, 4,8 км ліній електропередач, 12 приватних домогосподарств у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.
 
Саперами виявлено та знешкоджено 90 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 35 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 175 саперів та 76 одиниці техніки.
 

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Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3844 га території 278 км автомобільних доріг, 2742 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій та 217,7 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 80 тис. 755 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 10 разів виїжджали на гасіння пожеж.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
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