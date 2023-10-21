21.10.2023 10:13 Рита Парфенова

У Харкова врятували людину під час пожежі у багатоповерхівці

Опівночі 21 жовтня на Салтовці сталася пожежа у підвалі багатоповерхівки.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, вночі о 00:17 сталася пожежа в підвалі житлової п'ятиповерхівки на проспекті Тракторобудівників у Харкові. Вогонь охопив домашні речі та меблі на площі 15 квадратних метрів.

Через інтенсивне задимлення рятувальники вирішили евакуювати мешканців всього під'їзду. За допомогою рятувальників сім осіб було виведено на свіже повітря.

Під час інспекції в підвалі газодимозахисники виявили та врятували 31-річного чоловіка.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

На місці події працювали чотири одиниці техніки та 14 рятувальників. О 02:46 вогонь було повністю загасено. Причина пожежі встановлюється.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 10 разів виїжджали на гасіння пожеж.