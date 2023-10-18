18.10.2023 18:20 Віталій Хінєвіч

Встановлення низки меморіальних дошок погодили у Харкові

Засідання міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища пройшло сьогодні, 18 жовтня, в Харкові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Засідання міської комісії провів перший заступник міського голови Олександр Новак. Зокрема, комісія рекомендувала встановлення 13 меморіальних дошок загиблим випускникам шкіл Харкова - учасникам бойових дій проти російського агресора.

Також комісія рекомендувала встановлення меморіальних дошок Почесному громадянину міста Харкова, колишньому директору Інституту неврології, психіатрії та наркології НАМН України Петру Волошину, скульптору, народному художнику України Сейфаддіну Гурбанову та колишньому першому заступнику начальника Харківського військового університету Михайлу Пічугіну.

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Крім того, було рекомендовано встановити пам’ятний знак працівникам-героям КП «Харківські теплові мережі» та перейменувати станцію «Харків-Балашовський» на «Харків-Слобідський».

Зазначимо, що остаточне рішення про надання дозволу на встановлення пам’ятних знаків та меморіальних дошок ухвалюється виконавчим комітетом міської ради, а питання щодо перейменування об'єктів топоніміки виноситься на сесію міськради.