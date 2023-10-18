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18.10.2023  17:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові нелегально продавали алкоголь та тютюнові вироби

Заклад здійснював реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів без документів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У Холодногірському районі працівники поліції вилучили 75 літрів лікеро-горілчаних виробів та понад 600 пачок цигарок.
 
Під час рейду дільничні офіцери відділу поліції виявили заклад, що здійснював реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів без документів.
 
Діяльність закладу, що здійснював нелегальну торгівлю,  припинена через відсутність дозвільних документів та ліцензій. 
 
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Щодо реалізатора складено адміністративний протокол за ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зібрані матеріали направлені до суду.
 
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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