18.10.2023 17:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові нелегально продавали алкоголь та тютюнові вироби

Заклад здійснював реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів без документів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У Холодногірському районі працівники поліції вилучили 75 літрів лікеро-горілчаних виробів та понад 600 пачок цигарок.

Під час рейду дільничні офіцери відділу поліції виявили заклад, що здійснював реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів без документів.

Діяльність закладу, що здійснював нелегальну торгівлю, припинена через відсутність дозвільних документів та ліцензій.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Щодо реалізатора складено адміністративний протокол за ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зібрані матеріали направлені до суду.